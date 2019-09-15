Во Львовской области в ДТП погиб человек

В поселке Брюховичи (Львовская область) в результате столкновения двух автомобилей погиб один человек, еще один человек пострадал. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции области.

Столкнулись автомобили "ЗАЗ1102", которым управлял 54-летний львовянин и "БМВ-530", за рулем которого находился 27-летний житель Брюховичей. Полицейские открыли уголовное производство.

"В результате столкновения водитель "Таврии" получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия, его пассажирка госпитализирована", - говорится в сообщении.

Напомним, в Черновцах произошло дорожно-транспортное происшествие по улице Героев Майдана, в результате которого погибли два человека. По факту ДТП следователи начали уголовное производство.

Кроме того, в Ивано-Франковской области на автодороге "Мукачево-Львов" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и автомобиля, в результате чего погибли 2 человека.

РБК-Украина писало, что в Херсоне произошло столкновения двух маршруток с пассажирами.