Во Львовской области автомобиль въехал в дом, есть четверо пострадавших

Во Львовской области автомобиль въехал в дом. В результате происшествия пострадали четыре человека.
Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.
По данным департамента, авария произошла около 23:40 часов 29 мая на улице Галицкой.
"Водитель ВАЗ-2110, житель города Мостиска, не справился с управлением и въехал в жилой дом. В результате ДТП водитель и 3 его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - отмечено в сообщении.
Также в нем отмечается, что причины ДТП на данный момент выясняются.
Напомним, в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской перевернулся грузовик. Из-за этого было затруднено движение транспорта.
Ранее произошло ДТП в Хмельницкой области, в результате которого погибли четверо человек. Как стало известно, водитель не имел права управлять грузовиком.
Отметим, в Харьковской области произошло ДТП с участием грузовика.