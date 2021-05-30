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Во Львовской области автомобиль въехал в дом, есть четверо пострадавших

Автор: Анастасия Рокитна

Во Львовской области автомобиль въехал в дом. В результате происшествия пострадали четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба департамента по вопросам гражданской защиты населения Львовской облгосадминистрации.

По данным департамента, авария произошла около 23:40 часов 29 мая на улице Галицкой.

"Водитель ВАЗ-2110, житель города Мостиска, не справился с управлением и въехал в жилой дом. В результате ДТП водитель и 3 его пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - отмечено в сообщении.

Также в нем отмечается, что причины ДТП на данный момент выясняются.

Напомним, в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской перевернулся грузовик. Из-за этого было затруднено движение транспорта.

Ранее произошло ДТП в Хмельницкой области, в результате которого погибли четверо человек. Как стало известно, водитель не имел права управлять грузовиком.

Отметим, в Харьковской области произошло ДТП с участием грузовика.

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