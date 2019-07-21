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Во Львовской области автомобиль сбил людей на остановке

Новости » Происшествия    21.07.2019 - 15:53
Во Львовской области автомобиль сбил людей на остановке
Фото: ДТП во Львовской области (lv.npu.gov.ua)

В результате ДТП погибла женщина, дети госпитализированы

В воскресенье, 21 июля, на автодороге Киев-Чоп во Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибла женщина и пострадали 2 ребенка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области.

По предварительным данным полиции, в селе Козева, Сколевского района, автомобиль Renault Trafic выехал за пределы автодороги и сбил 42-летнюю женщину с двумя детьми. После столкновения автомобиль съехал в кювет и перевернулся.

Отмечается, что женщину и ее двух дочерей 12 и 14 лет с телесными повреждениями доставили в местную больницу. Однако от полученных травм женщина скончалась, состояние детей сейчас уточняется.

По факту инцидента правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортным средством.

Полиция задержала водителя Renault Trafic и устанавливает причины происшествия. Водителю грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ночью 21 июля в Кременчуге на проспекте Свободы автомобиль врезался в железо-бетонную опору. В результате столкновения погибли 3 человека, которые находились в салоне автомобиля.

РБК-Украина писало, что в городе Желтые Воды автомобиль Ford Mondeo врезался в дерево. В результате инцидента погибли 2 человека, еще четверо - пострадали. Пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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