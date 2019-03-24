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Во Львовской области при аварии на шахте погиб рабочий

Новости » Происшествия    24.03.2019 - 13:46
Во Львовской области при аварии на шахте погиб рабочий
Иллюстративное фото (osce.org)

Авария случилась на глубине в 500 метров

В Сокальском районе Львовской области сегодня, 24 марта, произошла авария на шахте, которая привела к гибели одного из рабочих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Сообщается, что сообщение о происшествии поступило в Сокальское отделение полиции около шести утра. На место происшествия сразу отправилась следственно-оперативная группа.

"Полицейские установили, что на глубине около 500 метров в результате обвала породы погиб 40-летний житель Червонограда, горный рабочий очистного забоя", - сообщили правоохранители.

Кроме того, депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что обвал произошел на шахте "Надежда" Сокальского района около трех ночи.

"В результате обвала больше за данным никто не пострадал, силами спасательного отряда проводятся откапывательные работы", - сообщил Зинкевич.

Также он добавил, что в настоящее время спасатели пытаются извлечь тело погибшего горняка из-под обвала.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 272 УКУ (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Ранее РБК-Украина сообщало, что во Львовской области ликвидировали пожар на стихийном свалке. Вблизи города Новый роздол сегодня, 23 марта, произошло возгорание мусора на несанкционированной свалке на площади 900 квадратных метров.

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