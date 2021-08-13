Во Львовской области 18 медиков объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты

По информации медработников, долг перед ними составляет 3 миллиона гривен.

"Медики требуют погасить задолженность по зарплатной платы, включая "ковидные" доплаты, а также оздоровительные выплаты за текущий год", - сообщила омбудсмен.

Среди их требований - осуществить перерасчет зарплат за 2020 год и компенсаций за потерю части зарплаты, в связи с несоблюдением сроков ее выплаты.

"Поручила своему представителю в западных областях осуществить соответствующие меры парламентского контроля за соблюдением прав медиков", - говорится в сообщении.