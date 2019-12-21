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Во Львовской области 14 человек отравились в местном ресторане

Новости » Общество     21.12.2019 - 21:59
Во Львовской области 14 человек отравились в местном ресторане
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

Людей госпитализировали с пищевым отравлением после посещения ресторана в городе Борислав

Во Львовской области 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением после посещения ресторана в городе Борислав. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент здравоохранения областной госадминистрации.

Сообщается, что пациенты с жалобами на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боли в животе, частый жидкий стул были госпитализированы в течение 11-12 декабря в КНП "Центральная городская больница города Борислава".

По данным медиков, все пострадавшие посещали ресторан "РАТ" в Бориславе, ели пиццу, салат "Цезарь" и другие блюда. У большинства пациентов выявлена сальмонелла энтерика.

По состоянию на 20 декабря 14 человек оставались на госпитализации, один находился на амбулаторном лечении.

Напомним, в Николаеве вечером 14 декабря возле придорожного кафе по улице Одесское Шоссе обнаружили тела двух дальнобойщиков, еще три были госпитализированы. По данным правоохранителей, в настоящее время причина смерти дальнобойщиков неизвестна, но погибшие и пострадавшие употребляли пищу и алкоголь в придорожном кафе. В больницу госпитализировали дальнобойщиков 33-х, 38-ми и 57-ми лет, один из них в тяжелом состоянии.

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