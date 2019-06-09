Во Львовской обл. в результате ДТП пострадали более 10 человек

Фото: ДТП во Львовской области npu.gov.ua)

В результате ДТП пострадало 16 человек

Во Львовской области в городе Золочев на автодороге Львов-Тернополь в субботу, 8 июня, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 16 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на преcс-службу Нацполиции.

В полиции сообщили, что произошло столкновение грузовика "ГАЗ" с микроавтобусом Mercedes, что привело к тому, что из грузовика выпала бочка, которая повредила автомобиль Chevrolet Captiva и Honda CR V. После этого грузовик "ГАЗ" совершил столкновение с автомобилем Opel Combo.

"В результате ДТП телесные повреждения получили водители "Мерседеса" и "Опеля", а также 12 пассажиров микроавтобуса в возрасте 38-67 лет. Они являются жителями Киевской, Одесской, Запорожской, Донецкой, Полтавской, Харьковской областей и города Тернополь. Также травмы получили пассажир "Опеля", 47-летний житель Хмельницкой области, и пассажир "Газа", 48-летний житель Буского района", - сообщили правоохранители.

По факту ДТП полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) УК Украины. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Германии в ДТП со школьным автобусом пострадали 23 человека. По данным полиции, 75-летний водитель машины не заметил направления движения автобуса, когда пересекал проезжую часть, он применил экстренное торможение, но не смог избежать лобового столкновения - в результате автомобиль отбросило в кювет.