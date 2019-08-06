Во Львовской области зафиксировано массовое отравление

Во Львовской области с отравлением были госпитализированы 9 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Указано, что пострадавшие 4 августа питались на поминках в с. Шумяч Турковского района - употребляли блюда домашнего приготовления.

"В Львовский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф поступило сообщение о госпитализации в Туркивскую ЦРБ пациентов с симптомами энтероколита: повышение температуры тела, понос, боли в животе, общая слабость. Установлено, что потерпевшие 04.08.2019 года питались на поминках в с. Шумяч Турковского района - употребляли блюда домашнего приготовления", - говорится в сообщении.

Так, всего за помощью обратились 10 человек, из них 9 госпитализированы, 1 пациент лечится амбулаторно (отказ от госпитализации). По состоянию на 19:00 5 августа 1 пациент выписан по требованию. В стационаре остается 8 человек. Состояние всех пациентов средней тяжести.

Напомним, в конце июля в ресторане "Княжий двор" в селе Сокольники возле Львова отравились 8 человек. Так, отравились люди, которые праздновали в заведении день рождения и крестины.

Как писало РБК-Украина, вскоре медики установили причину массового отравления людей в селе Сокольники (Львовская область), которое состоялось 31 июля. Так, у больных, которых госпитализировали во Львовскую областную инфекционную больницу, медики обнаружили сальмонеллез.