Во Львовской обл. налоговик заставлял предпринимателя купить нелегальный алкоголь

Следователи львовского управления Государственного бюро расследований (ГБР), задержали начальника отдела одного из районных управлений Государственной налоговой службы за вымогательство взятки у предпринимателя. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Установлено, что налоговик заставлял предпринимателя купить 1000 бутылок водки с поддельными акцизными марками на сумму 51 тыс. гривен для дальнейшей реализации.

"Кроме этого, он получил 300 долларов неправомерной выгоды от того же предпринимателя за несоздание препятствий в его деятельности, связанной с реализацией алкогольной продукции", - отмечает ГБР.

Правоохранители задержали налоговика во время получения денег. На месте у него были изъяты деньги в сумме 51 тыс. гривен и 300 долларов, а также 50 ящиков алкогольных напитков, табачные изделия неизвестного происхождения.

Кроме того, у налоговика изъяли 5 тыс. долларов, 1000 злотых и более 12 тыс. гривен, которые он имел при себе. В связи с этим следователи ГБР проверяют причастность других служебных лиц налоговой службы к противоправной деятельности.

Задержанному сейчас сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности.

Фото: задержание налоговика (dbr.gov.ua)

Напомним, ранее следователи ГБР в Житомирской области задержали начальника одного из секторов управления противодействия наркопреступности по подозрению в распространении наркотиков.