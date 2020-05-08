Во Львовской архиепархии УГКЦ обнаружили 6 больных коронавирусом

Во Львовской архиепархии Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) заявили об обнаружении 6 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УГКЦ.

По данным УГКЦ, областной лабораторный центр вчера подтвердил 6 случаев инфицирования коронавирусом во Львовской архиепархии. Так, коронавирусом заразились четверо священников прихода Собора Святого Иоанна Крестителя во Львове и двое работников этого храма.

"Поскольку среди больных коронавирусом есть не только миряне, но и представители духовенства, просим верных Львовской архиепархии придерживаться установленных ограничений, касающихся массовых мероприятий, в частности, храмовых богослужений", - заявили в УГКЦ.

Отмечается, что после выявления коронавируса в помещении храма провели дезинфекцию.

Напомним, вчера сообщалось, что в Киево-Печерской лавре за сутки зафиксировали почти 20 новых случаев коронавируса. Всего за сутки в Киеве было подтверждено почти 70 новых случаев коронавируса.

Также РБК-Украина писало, что в Киево-Печерской лавре умер больной коронавирусом монах Никодим. Священнослужитель недавно перешел в Киево-Печерскую лавру из Почаевской лавры.