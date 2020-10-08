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Львовский лицей закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Автор: Андрей Козловский

Во львовском лицее международных отношений имени Стуса зафиксировали вспышку коронавируса среди учителей и учеников. С завтрашнего дня там досрочно начнутся каникулы.

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Об этом сообщает пресс-служба лицея.

"Для прерывания цепи заболеваемости администрация лицея по решению педсовета от 7 октября переносит каникулы, а именно: с 9 по 16 октября. С 19 по 23 октября лицей будет работать дистанционно", - указывается в сообщении.

Также там отмечают, что по состоянию на 8 октября 22 педагога находятся на больничном. У 6 из них обнаружили COVID-19. Также коронавирус подтвердили у двух учеников заведения. На самоизоляции работают 6 классов, а дистанционно - 7 классов.

Напомним, в Киевской области на дистанционное обучение полностью перевели 26 школ, еще 94 учебных заведения были частично закрыты.

Также РБК-Украина писало, что в Минобразования хотят страховать учителей и учеников от коронавируса.

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