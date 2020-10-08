ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Львовский лицей закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса

Львов, Четверг 08 октября 2020 14:31
Львовский лицей закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
Фото: львовский лицей международных отношений имени Стуса (facebook.com)
Автор: Андрей Козловский

Во львовском лицее международных отношений имени Стуса зафиксировали вспышку коронавируса среди учителей и учеников. С завтрашнего дня там досрочно начнутся каникулы.

Об этом сообщает пресс-служба лицея.

"Для прерывания цепи заболеваемости администрация лицея по решению педсовета от 7 октября переносит каникулы, а именно: с 9 по 16 октября. С 19 по 23 октября лицей будет работать дистанционно", - указывается в сообщении.

Также там отмечают, что по состоянию на 8 октября 22 педагога находятся на больничном. У 6 из них обнаружили COVID-19. Также коронавирус подтвердили у двух учеников заведения. На самоизоляции работают 6 классов, а дистанционно - 7 классов.

Напомним, в Киевской области на дистанционное обучение полностью перевели 26 школ, еще 94 учебных заведения были частично закрыты.

Также РБК-Украина писало, что в Минобразования хотят страховать учителей и учеников от коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество школа
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь