Львовские медики получили от "АТБ" систему экспресс-диагностики COVID-19

Корпорация "АТБ" передала львовскому лабораторному центру одну из 12 привезенных в Украину из Франции систем для экспресс-диагностики COVID-19 и инфекционных заболеваний. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Как сообщают в компании, оборудование, на котором можно проводить анализ до 400 образцов в сутки, поможет украинским медикам предупредить распространение коронавирусной инфекции благодаря оперативной диагностике и своевременному выявлению носителей вируса, таким образом снижая масштабы эпидемии.

"Компания "АТБ-Маркет" по просьбе президента Украины закупила во Франции на 10 млн грн 12 современных систем для диагностики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19. Будучи социально ответственным бизнесом, "АТБ" считает своим приоритетом участие в поддержке украинской медицины перед лицом такого вызова, как эпидемия коронавируса", - заявила во время передачи оборудования Львовскому лабораторному центру Виктория Братасюк, заместитель регионального директора компании "АТБ-Маркет" в Западном регионе.

В свою очередь, медики отмечают неоценимый вклад корпорации "АТБ" в поддержку украинской медицины: новейшее оборудование можно по завершении эпидемии коронавируса использовать для диагностики других инфекционных заболеваний. Лабораторные комплексы для экспресс-диагностики, закупленные корпорацией "АТБ", и после окончания пандемии COVID-19 будут продолжать служить украинцам. CFX96 - это флагманская высокопроизводительная система, которая позволяет проводить ПЦР-диагностику и мультиплексный анализ в режиме реального времени и одновременно обрабатывать 90–100 образцов.

"Это оборудование в два раза мощнее, чем то, которым сейчас располагает наша лаборатория", - добавила заведующая львовской вирусологической лабораторией Лина Старинчук.

Как уточнили в пресс-службе корпорации "АТБ", 12 систем для экспресс-диагностики будут доставлены в лабораторные учреждения разных регионов Украины до 17 апреля. Ими уже пользуются областные лабораторные центры Полтавы, Днепра, Херсона, Черновцов, Киева и Житомира.

Напомним, корпорация "АТБ" выделила на мероприятия по противостоянию эпидемии коронавируса в Украине уже 110 миллионов гривен.

Как писало РБК-Украина, "АТБ" реализует совместный с Министерством социальной политики Украины благотворительный проект по предоставлению адресной помощи представителям социально незащищенных слоев населения в виде продуктовых наборов и товаров повседневной необходимости.

Сообщалось, что на реализацию проекта сеть "АТБ" предоставила 100 млн грн, которые позволят осуществить адресную помощь социально незащищенным категориям граждан по всей территории Украины. В рамках проекта согласно поименным спискам, составленным региональными и местными подразделениями Минсоцполитики, будет роздано около 580 тысяч бесплатных наборов в локациях присутствия супермаркетов "АТБ".