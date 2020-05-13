Львовская полиция задержала злоумышленника, угрожавшего взорвать гранату

Львовская полиция завершила спецоперацию в ресторане в городе Винники, где неизвестный угрожал взорвать гранату. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

По информации правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал. А задержанным оказался 27-летний львовянин.

"Оружия и боеприпасов при нем не было. Вскоре суд изберет задержанному меру пресечения", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что мужчину задержали около 22:40, а вошел он в ресторан в 19:30. По данному инциденту проводится досудебное расследование.

"По факту следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет", - добавили в полиции.

Фото: задержание злоумышленника (lv.npu.gov.ua)

Напомним, в ресторан в городе Винники под Львовом около 19:30 зашел неизвестный, который заявил, что у него есть граната и он может ее взорвать. Полиция вела с мужчиной переговоры, чтобы он этого не совершал.