Под Львовом рядом с полицейским участком расстреляли мужчину

В районном центре Львовской области Стрый в ночь на 5 июля двумя выстрелами в спину, предположительно, из дробовика был убит 41-летний мужчина. В городе проводится спецоперация, преступника пока не нашли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание ZAXID.NET .

По его данным, убийство произошло около полуночи на улице 1-го Ноября среди жилых домов в нескольких сотнях метров от полицейского участка. Преступник расстрелял местного жителя Ивана Гарбича в упор.

В полиции информацию об убийстве мужчины подтвердили, но раскрыть подробности отказались. Ведутся поиски преступника. В городе продолжается спецоперация.

Известно, что 41-летний Иван Гарбич не был женат и не имел детей. Ранее он занимался мелкой торговлей.