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Под Львовом произошло ДТП с участием маршрутки: есть погибший и шестеро пострадавших

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 3 февраля утром селе Рясна Русская (Львовская область) столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Есть погибший, еще шесть человек госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.

По информации правоохранителей, автомобиль "Шкода Октавия", под управлением 39-летнего жителя Львова, выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с автобусом сообщением "Львов-Зелив", которым управлял 47-летний житель Львовского района.

Известно, что в результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.

Также в больницу доставлены водитель и пятеро пассажиров автобуса - правоохранители устанавливают их личные данные, диагнозы уточняют медики.

Сейчас на месте происшествия работают следователи. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации события.

Фото: под Львовом произошло ДТП с участием маршрутки (lv.npu.gov.ua)

Напомним, в Польше произошло ДТП с участием автобуса в котором находились украинцы.

Добавим, в Ровенской области произошло ДТП на железнодорожном переезде с участием пассажирского поезда и грузовика.

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ДТПЛьвовская область