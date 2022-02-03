Под Львовом произошло ДТП с участием маршрутки: есть погибший и шестеро пострадавших
Сегодня, 3 февраля утром селе Рясна Русская (Львовская область) столкнулись маршрутка и легковой автомобиль. Есть погибший, еще шесть человек госпитализированы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Львовской области.
По информации правоохранителей, автомобиль "Шкода Октавия", под управлением 39-летнего жителя Львова, выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с автобусом сообщением "Львов-Зелив", которым управлял 47-летний житель Львовского района.
Известно, что в результате столкновения водитель легковушки от полученных травм скончался на месте происшествия.
Также в больницу доставлены водитель и пятеро пассажиров автобуса - правоохранители устанавливают их личные данные, диагнозы уточняют медики.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, решается вопрос правовой квалификации события.
Фото: под Львовом произошло ДТП с участием маршрутки (lv.npu.gov.ua)
Напомним, в Польше произошло ДТП с участием автобуса в котором находились украинцы.
Добавим, в Ровенской области произошло ДТП на железнодорожном переезде с участием пассажирского поезда и грузовика.