Под Львовом произошло ДТП с участием маршрутки: пострадали 7 человек

Неподалеку с. Верчаны (Львовская область) на трассе Стрый-Дашава произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика. В результате пострадали семь человек.

"Дорожно-транспортное происшествие. 10 декабря, около 21:30 на автодороге "Стрый-Дашава", вблизи с. Верчаны Стрыйского района", - говорится в сообщении.

Указано, что 43-летний местный житель, водитель грузовика Volvo с полуприцепом Krone, не справился с управлением и съехал в правый кювет, из-за чего полуприцеп остался на проезжей части дороги.

В результате чего водитель 45-летний водитель микроавтобуса Mercedеs допустил с ним столкновение.

В результате ДТП за медицинской помощью в местную больницу обратились водитель и шесть пассажиров автобуса. Двое из пострадавших госпитализированы.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.