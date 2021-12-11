Под Львовом произошло ДТП с участием маршрутки: пострадали 7 человек
Неподалеку с. Верчаны (Львовская область) на трассе Стрый-Дашава произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика. В результате пострадали семь человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"Дорожно-транспортное происшествие. 10 декабря, около 21:30 на автодороге "Стрый-Дашава", вблизи с. Верчаны Стрыйского района", - говорится в сообщении.
Указано, что 43-летний местный житель, водитель грузовика Volvo с полуприцепом Krone, не справился с управлением и съехал в правый кювет, из-за чего полуприцеп остался на проезжей части дороги.
В результате чего водитель 45-летний водитель микроавтобуса Mercedеs допустил с ним столкновение.
В результате ДТП за медицинской помощью в местную больницу обратились водитель и шесть пассажиров автобуса. Двое из пострадавших госпитализированы.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.