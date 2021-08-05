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Под Львовом произошло ДТП с пострадавшими с участием автомобиля полиции

Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня днем на автодороге Львов - Ужгород в селе Оброшино (Львовская область) произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Varta1.

По его данным, столкнулись полицейский автомобиль Renault Duster и Skoda Octavia со львовскими номерами. В результате аварии пострадали три человека.

На месте ДТП работают правоохранители. Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Издание опубликовало видео и фотографии с места ДТП. На них видны поврежденные автомобили. У полицейской машины разбита передняя часть, у Skoda Octavia - заднее левое крыло и пассажирская дверь.

Фото: под Львовом произошло ДТП с участием полицейских: есть пострадавшие (varta1.com.ua)

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