Под Львовом в ДТП погиб ребенок, родители в тяжелом состоянии

Трагедия произошла около 07:20 на автодороге недалеко от села Красов Стрыйского района Львовской области. Там столкнулись авто марки Opel и Skoda. За рулем последней находидся 48-летний житель Ивано-Франковска. А Opel управлял 50-летний местный житель.

"В результате ДТП пассажирка Opel, 12-летняя девочка, от травм скончалась на месте происшествия. Водитель этого автомобиля и еще одна пассажирка, 52-летняя жительница того же села, с тяжелыми телесными повреждениями были доставлены в больницу. Их диагнозы уточняют", - отметили в полиции.

Фото: на трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП (lv.npu.gov.ua)

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Подобное нарушение предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.