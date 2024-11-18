У Львові затримали водія маршрутки, якого позбавили права на керування майже рік тому

50-річний чоловік, попри рішення Жовківського районного суду, яке набрало чинності ще в січні цього року, не здав посвідчення водія і продовжував керувати транспортними засобами. При зупинці він надав посвідчення, яким не мав права користуватися.

Поліцейські вилучили документ і склали постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування). Крім того, через невиконання рішення суду в діях чоловіка вбачаються ознаки порушення ст. 382 КК України (невиконання судового рішення). Порушника доставили до відділу поліції для подальшого з’ясування обставин.

Поліція нагадує: пасажири довіряють своє життя водіям громадського транспорту, тому надавачі послуг мають дотримуватися законодавства і забезпечувати максимальну безпеку.