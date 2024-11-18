У Львові затримали водія маршрутки, якого позбавили права на керування майже рік тому
Патрульні поліцейські на вулиці Виговського у Львові виявили водія громадського транспорту, який був позбавлений права керування за нетверезу їзду. Правоохоронці вилучили картку водія у чоловіка.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.
50-річний чоловік, попри рішення Жовківського районного суду, яке набрало чинності ще в січні цього року, не здав посвідчення водія і продовжував керувати транспортними засобами. При зупинці він надав посвідчення, яким не мав права користуватися.
Поліцейські вилучили документ і склали постанову за ч. 4 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування). Крім того, через невиконання рішення суду в діях чоловіка вбачаються ознаки порушення ст. 382 КК України (невиконання судового рішення). Порушника доставили до відділу поліції для подальшого з’ясування обставин.
Поліція нагадує: пасажири довіряють своє життя водіям громадського транспорту, тому надавачі послуг мають дотримуватися законодавства і забезпечувати максимальну безпеку.
Нагадаємо, кожен водій зобов’язаний мати при собі дійсне посвідчення водія, реєстраційні документи на авто та поліс страхування, або їх електронні аналоги. Керування транспортним засобом без наявності необхідних документів тягне за собою адміністративну відповідальність згідно зі ст. 126 КУпАП.
Розмір штрафу, якщо водій взагалі не має документів, які дозволяють керування, становить 3400 грн, а якщо він позбавлений права керувати транспортним засобом – 20 400 грн.
Також РБК-Україна розповідало, що в Україні керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння суворо карається значними штрафами та додатковими обмеженнями, спрямованими на забезпечення безпеки на дорогах. Нетверезі водії становлять загрозу як для себе, так і для інших учасників руху. У разі виявлення такого порушення на водія накладається великий штраф, а також його можуть позбавити права керувати транспортним засобом. Ми детально розповідали про розміри штрафів за це правопорушення.
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