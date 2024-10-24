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У Львові п'яний водій трамвая збив жінку з дитиною: що відомо

Фото: у Львові сталося ДТП за участі трамвая (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Львові сталася дорожньо-транспортна аварія за участю трамвая. Водій збив двох пішоходів - жінку та її дворічного онука, які переходили трамвайні колії пішохідним переходом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

За інформацією правоохоронців, вчора ввечері на вулиці Княгині Ольги внаслідок ДТП 44-річна жінка отримала важкі тілесні ушкодження та була негайно госпіталізована до реанімації. Дворічний хлопчик не отримав серйозних травм.

Правоохоронці оперативно встановили, що водій трамвая, 50-річний львів'янин, перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Поліція затримала його згідно з процедурою, визначеною статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу судом.

Фото: ДТП (https://www.facebook.com/MVS.LVIV/?locale=uk_UA)

Слідчі Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286-1 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на термін від трьох до п’яти років.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини трагедії.

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ДТПЛьвів