UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львові сталася смертельна пожежа: двох дітей вдалось врятувати

Фото: у Львові сталася смертельна пожежа у багатоповерхівці (t.me/lviv_adm)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 23 жовтня, у Львові сталася пожежа у багатоповерхівці. Одна людина загинула, ще 4 вдалося врятувати, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.

"Надранком у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку на проспекті Червоної Калини, 73 трапилась пожежа", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники її швидко загасили, але у квартирі виявили тіло чоловіка, який імовірно загинув внаслідок пожежі. 

"Було врятовано 4 особи, двоє з них - діти. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 10 м кв", - додали в міськраді.

Пожежі у Львові

2 січня у Львові пожежники врятували на пожежі 60 людей, з них 10 дітей та евакуювали 20 осіб. Трьох людей врятовано. Тоді виникла пожежа на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку в одній із квартир.

Крім того, торік у Львові сталася пожежа на автобусному заводі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛьвівПожежа