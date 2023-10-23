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У Львові сталася смертельна пожежа: двох дітей вдалось врятувати

Львів, Понеділок 23 жовтня 2023 09:59
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У Львові сталася смертельна пожежа: двох дітей вдалось врятувати Фото: у Львові сталася смертельна пожежа у багатоповерхівці (t.me/lviv_adm)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 23 жовтня, у Львові сталася пожежа у багатоповерхівці. Одна людина загинула, ще 4 вдалося врятувати, серед них двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міську раду.

"Надранком у квартирі дев'ятиповерхового житлового будинку на проспекті Червоної Калини, 73 трапилась пожежа", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники її швидко загасили, але у квартирі виявили тіло чоловіка, який імовірно загинув внаслідок пожежі.

"Було врятовано 4 особи, двоє з них - діти. Вогонь знищив речі домашнього вжитку на площі 10 м кв", - додали в міськраді.

Пожежі у Львові

2 січня у Львові пожежники врятували на пожежі 60 людей, з них 10 дітей та евакуювали 20 осіб. Трьох людей врятовано. Тоді виникла пожежа на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку в одній із квартир.

Крім того, торік у Львові сталася пожежа на автобусному заводі.

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