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У Львові співробітники ТЦК побили та намагалися затримати чоловіка: розпочато перевірку

Фото: у Львові співробітники ТЦК побили та намагалися затримати чоловіка (facebook.com/gazetadp)
Автор: Іван Носальський

У мережі почали розповсюджувати відео, на якому співробітники військкомату у Львові побили та хотіли затримати чоловіка на вулиці. За цим фактом проведуть перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у Facebook.

"У мережі поширюється інформація, що вказує на нібито неправомірні дії представників ТЦК та СП. За цим фактом керівництвом Львівського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку", - сказано в повідомленні.

В обласному військкоматі уточнюють, що за результатами перевірки буде надано правову оцінку та вжито відповідних заходів.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 17 вересня, у львівських Telegram-каналах масово публікували відео жорсткого затримання чоловіка працівниками військкомату.

Увага, на відео є ненормативна лексика!

 

На кадрах можна помітити, як працівники ТЦК заламують чоловікові руки та намагаються затягнути його в мікроавтобус.

Нагадаємо, раніше провідний юрисконсульт компанії Nota Group Антон Маринич у коментарі РБК-Україна розповів, чи можуть співробітники військкомату проводити затримання під час першого вручення повістки.

 

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