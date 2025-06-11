У Львові школяр влаштував стрілянину посеред класу: що відомо

Сьогодні, 11 червня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію з відео, на якому неповнолітній хлопець здійснив постріл з невідомої зброї в у напрямку свого однокласника.

Подія відбувалась у класі школи. За цим фактом негайно було розпочато перевірку.

Правоохоронці встановили, в якому саме навчальному закладі відбулась стрілянина та особи школярів. Ними виявилися троє учнів 9 класу.

Як з'ясувалося, один із хлопців приніс у навчальний заклад пристрій для відстрілу металевих кульок пневматичної дії, який належить його батькові. За попередньою домовленістю, він здійснив постріл у сторону свого товариша. Обійшлося без постраждалих.

