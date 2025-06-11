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У Львові школяр влаштував стрілянину посеред класу: що відомо

Фото: підліток у Львові стріляв з пістолета у школі (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Підліток в одній зі шкіл Львова вчинив стрілянину посеред класу. Поліцейські встановили учня, який відкрив вогонь.

Про це РБК-Україна повідомили у Департаменті кіберполіції Нацполіції України.

Сьогодні, 11 червня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію з відео, на якому неповнолітній хлопець здійснив постріл з невідомої зброї в у напрямку свого однокласника.

Подія відбувалась у класі школи. За цим фактом негайно було розпочато перевірку.

Правоохоронці встановили, в якому саме навчальному закладі відбулась стрілянина та особи школярів. Ними виявилися троє учнів 9 класу.

Як з'ясувалося, один із хлопців приніс у навчальний заклад пристрій для відстрілу металевих кульок пневматичної дії, який належить його батькові. За попередньою домовленістю, він здійснив постріл у сторону свого товариша. Обійшлося без постраждалих.
 

 

Смертельна стрілянина в австрійській школі

Нагадаємо, 10 червня в австрійському місті Грац сталася стрілянина у школі. Нападником виявився 21-річний колишній учень цієї школи.

За попередніми даними, він мав пістолет і довгоствольну рушницю, ймовірно, дробовик, які приніс у школу. Хлопець відкрив вогонь, а потім застрелився у туалеті.

Також у помешканні стрільця виявили саморобний вибуховий пристрій.

Внаслідок стрілянини загинули 10 осіб, серед них - діти, щонайменше один дорослий та сам нападник.

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