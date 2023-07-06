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У Львові рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої

Фото: Рятувальники (facebook.com/andriy.sadovyi)
Автор: Дмитро Браславський

Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої внаслідок нічного обстрілу армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Львівської ОВА Максима Козицького.

"Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили ще одне тіло", - йдеться у заяві.

За його словами, це жінка. Козицький додав, що уже розібрали 70% руйнувань. Служби будуть працювати впродовж усієї ночі.

"Співчуття рідним і близьким загиблої", - написав глава області.

Атака на Львів

Вночі у четвер, 6 липня, у Львові пролунали вибухи. Росія атакувала обласний центр ракетами "Калібр", які потрапили до житлової багатоповерхівки. Сили ППО збили 7 із 10 ворожих ракет.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв вже зросла до п'яти.

Все що відомо про нічну атаку РФ на Львів можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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