ua ru
Чт, 06 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Львові рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої

Новость на русском →
Львів, Четвер 06 липня 2023 22:28
У Львові рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої Фото: Рятувальники (facebook.com/andriy.sadovyi)
Автор: Дмитро Браславський

Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили тіло ще однієї загиблої внаслідок нічного обстрілу армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Львівської ОВА Максима Козицького.

"Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили ще одне тіло", - йдеться у заяві.

За його словами, це жінка. Козицький додав, що уже розібрали 70% руйнувань. Служби будуть працювати впродовж усієї ночі.

"Співчуття рідним і близьким загиблої", - написав глава області.

Атака на Львів

Вночі у четвер, 6 липня, у Львові пролунали вибухи. Росія атакувала обласний центр ракетами "Калібр", які потрапили до житлової багатоповерхівки. Сили ППО збили 7 із 10 ворожих ракет.

Пізніше стало відомо, що кількість жертв вже зросла до п'яти.

Все що відомо про нічну атаку РФ на Львів можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Львів Війна в Україні
NEWS
Зеленський: ми боремося за своє життя, а якби хотіли воювати, то вже б були в Росії
Зеленський: ми боремося за своє життя, а якби хотіли воювати, то вже б були в Росії
DAILY
Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Олександр Харченко: По Запорізькій АЕС теоретично є два великі негативні сценарії