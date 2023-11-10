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У Львові працівники ТЦК заштовхали чоловіка в авто: призначена перевірка

Фото: ТЦК у Львові проведе перевірку через скандал (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Працівники військкомату у Львові силоміць заштовхали чоловіка у мікроавтобус. Львівський обласний територіальний центр комплектування проведе перевірку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівський обласний ТЦК та СП у Facebook.

Подробиці скандалі

Напередодні у мережі з'явилися відео, на яких, ймовірно, працівники ТЦК жорстоко повинилися з чоловіком у Львові. У мережі зазначають, що представники військкомату заштовхали чоловіка до мікроавтобуса.

Очевидці інциденту намагалися перешкодити, але це не допомогло. Одна зі свідків події знімала все на камеру. Коли військовий побачив це, то намагався припинити відеозйомку.

 

Обіцяють перевірку

Командування Львівського обласного ТЦК та СП заявило, що з'ясує всі обставини ситуації. Для цього проведуть службову перевірку.

"Запевняємо, що з нашої сторони будуть здійснені усі необхідні заходи у найкоротші терміни буде встановлено усі подробиці та прийнято усі необхідні рішення", - йдеться у повідомленні.

Подібні інциденти

Нагадаємо, раніше у Тернополі ТЦК розпочав службову перевірку через відео, на якому військові силою "пакують" чоловіка в мікроавтобус.

Також нещодавно у мережі спалахнув скандал через дії представників військкомату у Хмельницькому. Співробітники ТЦК намагалися силою забрати чоловіка з лікарні, де той нібито проходив військово-лікарську комісію.

Також зазначимо, що 8 листопада поліція повідомила про побиття військового у Сумській області. Виявилося, що він є представником ТЦК і намагався вручити повістку.

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ЛьвівТЦКМобілізація в Україні