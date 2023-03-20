У Львові повідомили про загибель курсанта університету МВС, розпочато розслідування

"Колектив університету висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблого здобувача вищої освіти. Сумуємо разом із вами та поділяємо ваш біль. Всі обставини події з'ясовують правоохоронці в рамках розпочатого кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

У виші також уточнили, що загиблий був курсантом другого курсу. За фактом його смерті розпочато службове розслідування.

Зазначимо, тимчасом місцеві ЗМІ посилаючись на інформацію курсантів цього навчального закладу, повідомили, що інцидент стався вчора, 19 березня під час перебування курсанта в наряді.

Мовляв, він застрелився з АКС-74У (зброю курсантам видають під час добових чергувань на окремих постах). Ймовірною причиною нещасного випадку в мережі називають погрози декана факультету у бік курсанта.

Нагадаємо, вчора ми писали, що в навчальному центрі "Десна" в Чернігівській області загинули четверо військових. Як сьогодні повідомили в ДБР, ця трагедія сталася через детонацію снаряда.

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