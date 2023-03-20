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У Львові повідомили про загибель курсанта університету МВС, розпочато розслідування

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Львів, Понеділок 20 березня 2023 11:18
У Львові повідомили про загибель курсанта університету МВС, розпочато розслідування Фото: у Львові повідомили про загибель курсанта університету МВС (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Курсант другокурсник Львівського університету державних справ загинув під час перебування в наряді. На що офіційно відреагували у виші, там заявили про початок розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Львівського державного університету внутрішніх справ.

"Колектив університету висловлює щирі співчуття рідним, близьким та друзям загиблого здобувача вищої освіти. Сумуємо разом із вами та поділяємо ваш біль. Всі обставини події з'ясовують правоохоронці в рамках розпочатого кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

У виші також уточнили, що загиблий був курсантом другого курсу. За фактом його смерті розпочато службове розслідування.

Зазначимо, тимчасом місцеві ЗМІ посилаючись на інформацію курсантів цього навчального закладу, повідомили, що інцидент стався вчора, 19 березня під час перебування курсанта в наряді.

Мовляв, він застрелився з АКС-74У (зброю курсантам видають під час добових чергувань на окремих постах). Ймовірною причиною нещасного випадку в мережі називають погрози декана факультету у бік курсанта.

Нагадаємо, вчора ми писали, що в навчальному центрі "Десна" в Чернігівській області загинули четверо військових. Як сьогодні повідомили в ДБР, ця трагедія сталася через детонацію снаряда.

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Міністерство внутрішніх справ України Львів курсант
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