У Львові понад 40 людей отруїлися у ресторані Кацуріна: поліція відкрила справу

У Львові правоохоронці розслідують масове харчове отруєння у ресторані на вулиці Вороного. Власником закладу є відомий ресторатор Міша Кацурін, чоловік співачки Наді Дорофєєвої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Львівської області.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

За інформацією поліцейських, станом на 22:00 середи, 16 липня, до медичних закладів із симптомами харчового отруєння звернулося 43 особи, серед яких троє дітей.

"16 липня, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію про факт масового отруєння в одному з ресторанів по вулиці Вороного", - йдеться у повідомленні.

Що передувало

16 липня Міша Кацурін повідомив, що він та гості його закладу China Hi ("Китайський Привіт") у Львові отруїлись. Ресторан відкрився лише кілька днів тому.

За словами Кацуріна, ймовірною причиною масового отруєння стали десерти з яєчним кремом, які подавали 14 та 15 липня. Він зазначив, що попередня гіпотеза стосується яєць і крему, які могли бути небезпечними.

Ресторан тимчасово закрили, викликали санітарну службу, яка перевірила персонал, кухонні поверхні та продукти.

Власник наголосив, що всі продукти утилізують незалежно від результатів перевірки. Крім того, заклад готовий пройти всі перевірки, передбачені законом, а результати повідомити постраждалим і громадськості.

Кацурін заявив, що команда ресторану вже працює над розв’язанням ситуації, компенсує витрати на лікування постраждалим та підтримує з ними зв’язок. Він також зізнався, що сам потрапив до лікарні через отруєння.

Хто такий Міша Кацурін

Зараз він український ресторатор, музикант і бізнесмен, другий чоловік Наді Дорофєєвої. До цього був одружений з Дашею Кацуріною - у цьому шлюбі народилося двоє дітей.

Співзасновник мережі ресторанів і кафе східної кухні: "Китайський Привіт", "В'єтнамський Привіт", "Тайський Привіт" і "Японський Привіт".

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