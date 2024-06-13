У Львові померла заслужена артистка України Христина Трач. Балерині було 44 роки

Що відомо про артистку

"Дирекція та колектив Львівської національної опери глибоко сумує з приводу смерті багаторічної працівниці театру, артистки балету, провідного майстра сцени, заслуженої артистки України Трач Христини", - йдеться у повідомленні.

Христина закінчила класичне відділення Львівського державного училища культури і мистецтв. Ще студенткою почала працювати у Львівському академічному театрі опери і балету.

"Вона вивчила і виконала кілька сольних партій, звернувши на себе увагу публіки і педагогів як здібна талановита молода артистка балету, яка володіла чудовими сценічними даними, віртуозною технікою. Працюючи в балетній трупі, ввійшла в усі сольні номери вистав. З кожним роком, окрім сольних танців, кількість провідних партій зростала", - кажуть у театрі.

Зазначається, що артистка досконало володіла технікою класичного танцю.

Христина Трач (фото: Facebook/Олексій Потьомкін)

У репертуарі солістки було понад два десятки партій, серед яких - Нікія, Гамзатті, Кітрі, Вулична танцівниця, Володарка дріад ("Баядерка", "Дон Кіхот" Л. Мінкуса), Жізель, Мірта ("Жізель" А. Адана), Медора ("Корсар" А. Адана), Сванільда ("Коппелія" Л. Деліба), Соломія Крушельницька ("Повернення Баттерфляй" Дж. Пуччіні-М. Скорика) та інші.

Христина разом із трупою не раз представляла українське мистецтво за кордоном на гастролях.

"Скільки ж прекрасних творчих моментів ми пережили разом з тобою, Христино! Я станцював з тобою майже всі свої перші вистави у професійній карʼєрі. А скільки ж ми жартували та сміялись. Дякую тобі за все. Було приємно танцювати разом … тоді і тепер назавжди…" - написав партнер по танцю Олексій Потьомкін.

Христина Трач із партнером по танцю Олексієм Потьомкіним (фото: Facebook/Олексій Потьомкін)

Поки про причини смерті артистки не повідомляють. Прощання з Христиною Трач відбудеться 15 червня з 10:00 до 11:00 у фоє Львівської національної опери.

Христина Трач (фото: facebook.com/Lviv.State.Choreographic.School)