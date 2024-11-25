У Львові помер політв’язень сталінських концтаборів Іван Мігус
На 92-му році життя пішов з життя Іван Мігус – видатний художник, письменник та колишній політв’язень сталінських концтаборів. Прощання та поховання митця відбудеться у Львові 25 та 26 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Львівську міську раду.
Попрощаються з художником, письменником і колишнім політв’язнем сталінських концтаборів Іваном Мігусом у Львові:
- сьогодні, 25 листопада, о 19:00 у каплиці Різдва Йоана Хрестителя (вул. Пекарська, 52) відбудеться Чин парастасу
- завтра, 26 листопада, о 14:00 розпочнеться Чин похорону у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (вул. Театральна, 11). Після цього, о 14:35, на площі Ринок пройде загальноміська церемонія прощання
Івана Мігуса поховають на Личаківському кладовищі.
Що відомо про Івана Мігуса
Іван Мігус народився 17 червня 1933 року у селі Ульгівок Люблінського воєводства (Польща) в українській родині. У 1946 році, внаслідок примусового переселення в рамках програми "обміну населенням", його сім’я була перевезена до УРСР.
У 1949 році Іван Мігус був заарештований і відправлений до виправно-трудових таборів у Мордовії та на Уралі, де перебував до 1955 року. У 1959 році його вдруге засудили на 13 років ув’язнення за підтримку діяльності шістдесятників.
Повернувшись із таборів, Іван Мігус активно долучився до громадського життя. Був членом Львівського регіонального суспільно-культурного товариства "Надсяння" та Львівського обласного товариства політичних в’язнів і репресованих. У 2016 році отримав подяку від міста за свою діяльність.
Іван Мігус залишив по собі двох доньок і сина.
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