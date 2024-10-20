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У Львові невідомі пошкодили могили військових: поліція встановлює зловмисників

Фото: поліція шукає правопорушників (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 20 жовтня, стало відомо, що невідомі особи пошкодили могили військовослужбовців у Львові. Наразі з'ясовується, хто це зробив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вебпортал Головного управління Національної поліції у Львівській області.

"Сьогодні, 20 жовтня, о 09.30 до поліції надійшло повідомлення про пошкодження кількох могил військовослужбовців на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища у Львові", - йдеться у повідомленні.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції Львівської області. На вебпорталі підкреслили, що правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення осіб зловмисників, які здійснили наругу на могилах захисників України.

Станом на зараз вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, що в Україні розпочали роботу над створенням Національного військового меморіального кладовища. На ньому планують поховати близько 200 тисяч полеглих захисників нашої країни. Яким буде це кладовище - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ЛьвівНаціональна поліція