ua en ru
Нд, 20 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Львові невідомі пошкодили могили військових: поліція встановлює зловмисників

Неділя 20 жовтня 2024 15:24
UA EN RU
У Львові невідомі пошкодили могили військових: поліція встановлює зловмисників Фото: поліція шукає правопорушників (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю, 20 жовтня, стало відомо, що невідомі особи пошкодили могили військовослужбовців у Львові. Наразі з'ясовується, хто це зробив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вебпортал Головного управління Національної поліції у Львівській області.

"Сьогодні, 20 жовтня, о 09.30 до поліції надійшло повідомлення про пошкодження кількох могил військовослужбовців на полі почесних поховань №76 Личаківського кладовища у Львові", - йдеться у повідомленні.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативна група та співробітники інших служб поліції Львівської області. На вебпорталі підкреслили, що правоохоронці вживають усіх заходів для встановлення осіб зловмисників, які здійснили наругу на могилах захисників України.

Станом на зараз вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, що в Україні розпочали роботу над створенням Національного військового меморіального кладовища. На ньому планують поховати близько 200 тисяч полеглих захисників нашої країни. Яким буде це кладовище - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів Національна поліція
NEWS
Коли закінчиться війна в Україні: МВФ оновив базовий прогноз
Коли закінчиться війна в Україні: МВФ оновив базовий прогноз
DAILY
Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш
Роман Коткореспондент РБК-Україна Всі проти Санду. Чого очікувати від виборів у Молдові і чи буде російський реванш