У Львові нетверезий водій погрожував патрульним гранатою (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України .

За даними правоохоронців, близько 3-ї години ночі на трасі М-06 Київ - Чоп громадянка повідомила, що стала очевидицею небезпечних маневрів вантажівки, які створювали аварійні ситуації.

Поліцейські наздогнали транспортний засіб неподалік Дідилова у Львівській області й виявили у 34-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пристрій "Драгер" показав 1,73 проміле. Зауважимо, що в Україні вже кілька років існує фіксована норма алкоголю в крові, яка становить 0,20 проміле, тому на водія склали протокол.

Після повідомлення про відсторонення від керування та вилучення водійського посвідчення чоловік відчинив двері службового авто, погрожуючи гранатою, і вимагав повернення документів.

Патрульні скористалися моментом, вибігли з авто й наказали покласти предмет на землю. Згодом чоловік вставив чеку назад, після чого його затримали.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Попередньо, граната виявилась тренувальною, однак її направлено на проведення експертизи.