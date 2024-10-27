У Львові нетверезий водій погрожував патрульним гранатою (відео)
У Львові нетверезий водій погрожував патрульним гранатою. Правоохоронці показали відео затримання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України.
За даними правоохоронців, близько 3-ї години ночі на трасі М-06 Київ - Чоп громадянка повідомила, що стала очевидицею небезпечних маневрів вантажівки, які створювали аварійні ситуації.
Поліцейські наздогнали транспортний засіб неподалік Дідилова у Львівській області й виявили у 34-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пристрій "Драгер" показав 1,73 проміле. Зауважимо, що в Україні вже кілька років існує фіксована норма алкоголю в крові, яка становить 0,20 проміле, тому на водія склали протокол.
Після повідомлення про відсторонення від керування та вилучення водійського посвідчення чоловік відчинив двері службового авто, погрожуючи гранатою, і вимагав повернення документів.
Патрульні скористалися моментом, вибігли з авто й наказали покласти предмет на землю. Згодом чоловік вставив чеку назад, після чого його затримали.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Попередньо, граната виявилась тренувальною, однак її направлено на проведення експертизи.
Нагадаємо, що на початку року у Харкові затримали нетверезого водія з гранатою.
А в червні цього року в селі Фонтанка Одеської області нетверезий водій під час втечі від поліцейських, наїхав на людей, що переходили дорогу на пішохідному переході.
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