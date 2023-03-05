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У Львові масштабний спалах кишкової інфекції в містечку для переселенців

Фото: у Львові масштабний спалах кишкової інфекції в містечку для переселенців (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Понад 30 жителів модульного містечка для переселенців звернулись за допомогою до Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. Попередньо - захворіло 32 людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook директора Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Наталії Іванченко-Тімко.

За її словами, попередній діагноз "Гостра кишкова інфекція". З ним було госпіталізовано 11 осіб, з них 9 дітей у віці до 17 років. Всі хворі скаржаться на нудоту, блювоту, підвищення температури тіла, діарею у стані середньої важкості.

Коли лікарі оглянули всіх хто проживає у містечку, то було виявлено ще 21 хворого з легким перебігом, з них 12 дітей у віці до 17 років. Лікар зауважила, що всі хворі ізольовані та залишаються на амбулаторному лікуванні. За їх станом спостерігають лікарі однієї з міських поліклінік міста Львів.

Окрім цього було здійснено комплекс лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів. У приміщеннях містечка було проведено дезінфекцію. Епідрозслідування триває.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у польському місті Глухолази (Опольське воєводство) у центрі для біженців з України госпіталізували понад 20 людей. У них спостерігаються симптоми отруєння.

Р

аніше стало відомо, що українські біженці, які намагаються вибратися з Росії до країн ЄС, змушені по кілька днів стояти в кілометрових чергах на пунктах пропуску просто неба.

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Львівпищевое отравление