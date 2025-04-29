У Львові двоє підлітків випали з 16 поверху: поліція не виключає самогубство

"Сьогодні, 29 квітня, о 18.20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про двох осіб, які загинули від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти, що сталось на вулиці Княгині Ольги у Львові", - повідомили у поліції.

На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції № 2 та поліції Львівської області.

Фото з місця події (lv.npu.gov.ua)

Наразі встановлюються особи загиблих. Також попередньо встановлено, що пара могла випасти з балкона сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку.



Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Правоохоронці встановлюють обставини події.

