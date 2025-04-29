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У Львові двоє підлітків випали з 16 поверху: поліція не виключає самогубство

Львів , Вівторок 29 квітня 2025 20:19
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У Львові двоє підлітків випали з 16 поверху: поліція не виключає самогубство Фото: у Львові двоє підлітків випали з 16 поверху (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Львові у вівторок, 29 квітня, неповнолітні хлопець та дівчина випали з балкона сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку. Поліція не виключає версію самогубства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції у Львівській області.

"Сьогодні, 29 квітня, о 18.20 на спецлінію 102 надійшло повідомлення від лікарів швидкої допомоги про двох осіб, які загинули від травм, отриманих внаслідок падіння з висоти, що сталось на вулиці Княгині Ольги у Львові", - повідомили у поліції.

На місці події працювали оперативники кримінальної поліції, слідчі та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції № 2 та поліції Львівської області.

У Львові двоє підлітків випали з 16 поверху: поліція не виключає самогубство

Фото з місця події (lv.npu.gov.ua)

Наразі встановлюються особи загиблих. Також попередньо встановлено, що пара могла випасти з балкона сходової клітки, розташованої на 16 поверсі житлового будинку.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за п. 1 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох осіб) Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство". Правоохоронці встановлюють обставини події.

Схожі інциденти в Україні

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про трагічний випадок у Київському районі Одеси. Там з вікна на 16-му поверсі випали матір з дитиною, вони загинули.

У серпні минулого року в Одесі з вікна випала трирічна дитина. Правоохоронці встановили, що нещасний випадок стався, коли батько хлопчика ненадовго пішов до іншої кімнати. Малюк за допомогою стільчика дістався до підвіконня, сперся на москітну сітку і випав.

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