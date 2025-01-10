У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом: п’ятьох дітей госпіталізували до лікарні

Нагадаємо, чадний газ – це невидима, але смертельно небезпечна загроза, навіть у невеликих концентраціях. Дотримуючись простих правил безпеки, ви зможете захистити себе та своїх близьких. РБК-Україна розповідало про ризики, пов’язані з чадним газом, та ефективні способи запобігання отруєнню.

Також ми писали про те, що у Вінницькій області дві сім’ї отруїлися продуктами горіння. Серед постраждалих були діти. Відомо, що бабусю та онуку у важкому стані доставили до лікарні.

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