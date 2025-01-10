У Львові дев’ятеро людей отруїлися чадним газом: п’ятьох дітей госпіталізували до лікарні

У ніч на 10 січня у Галицькому районі Львова на вулиці Князя Романа сталося масове отруєння чадним газом. Постраждали дев’ять осіб, серед них п’ятеро дітей віком 6, 12 та 13 років.

Також постраждали жінки 1976 та 1984 років народження, яким допомогу надали на місці. Двох дівчат 17 та 18 років доправили до Обласної клінічної лікарні Львова. Їхній стан також середньої тяжкості.

Нагадаємо, чадний газ – це невидима, але смертельно небезпечна загроза, навіть у невеликих концентраціях. Дотримуючись простих правил безпеки, ви зможете захистити себе та своїх близьких. РБК-Україна розповідало про ризики, пов’язані з чадним газом, та ефективні способи запобігання отруєнню.

Також ми писали про те, що у Вінницькій області дві сім’ї отруїлися продуктами горіння. Серед постраждалих були діти. Відомо, що бабусю та онуку у важкому стані доставили до лікарні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.