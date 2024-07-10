У Львові біля багатоповерхівки вибухнула граната: одна людина загинула

У Львові сьогодні, 10 липня, вранці біля багатоповерхівки вибухнула граната. Чоловік отримав несумісні з життям травми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області у Facebook.
За інформацією правоохоронців, інформація про вибух, який пролунав біля однієї з багатоповерхівок на вулиці Пасічній, надійшла близько 06:30. На місце інциденту приїхали група поліцейських, криміналісти, спеціалісти-вибухотехніки.
"Правоохоронці встановили особу загиблого - місцевого жителя віком 34 роки, на тілі якого було виявлено численні осколкові поранення. Також попередньо встановлено, що травми чоловік отримав у результаті вибуху гранати, ймовірно, Ф-1", - уточнили в поліції.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження щодо можливого умисного вбивства з позначкою "самовбивство". Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що у Луцьку 23-річний чоловік підірвав гранату. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, зловмисника затримали.
Також на початку травня у Львівській області у Бориславі вибухнула граната, через що загинув один місцевий мешканець.
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