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У Львові біля багатоповерхівки вибухнула граната: одна людина загинула

Фото: у Львові поліція розслідує вибух гранати біля багатоповерхівки (facebook.com/MVS.LVIV)
Автор: Іван Носальський

У Львові сьогодні, 10 липня, вранці біля багатоповерхівки вибухнула граната. Чоловік отримав несумісні з життям травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області у Facebook.

За інформацією правоохоронців, інформація про вибух, який пролунав біля однієї з багатоповерхівок на вулиці Пасічній, надійшла близько 06:30. На місце інциденту приїхали група поліцейських, криміналісти, спеціалісти-вибухотехніки.

"Правоохоронці встановили особу загиблого - місцевого жителя віком 34 роки, на тілі якого було виявлено численні осколкові поранення. Також попередньо встановлено, що травми чоловік отримав у результаті вибуху гранати, ймовірно, Ф-1", - уточнили в поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження щодо можливого умисного вбивства з позначкою "самовбивство". Правоохоронці встановлюють обставини події.

Інциденти з гранатами

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що у Луцьку 23-річний чоловік підірвав гранату. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, зловмисника затримали.

Також на початку травня у Львівській області у Бориславі вибухнула граната, через що загинув один місцевий мешканець.

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ЛьвівВибухПоліцейські