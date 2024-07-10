У Львові біля багатоповерхівки вибухнула граната: одна людина загинула

За інформацією правоохоронців, інформація про вибух, який пролунав біля однієї з багатоповерхівок на вулиці Пасічній, надійшла близько 06:30. На місце інциденту приїхали група поліцейських, криміналісти, спеціалісти-вибухотехніки.

"Правоохоронці встановили особу загиблого - місцевого жителя віком 34 роки, на тілі якого було виявлено численні осколкові поранення. Також попередньо встановлено, що травми чоловік отримав у результаті вибуху гранати, ймовірно, Ф-1", - уточнили в поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження щодо можливого умисного вбивства з позначкою "самовбивство". Правоохоронці встановлюють обставини події.