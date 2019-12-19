"Львовгаз Сбыт": 5 тыс. клиентов компании платят за газ в Viber

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Для удобства клиентов ООО "Львовгаз Сбыт" расширило функционал чат-бота 7104ua в Viber

От ноября потребители газа Львовской области могут с помощью чат-бота 7104ua в Viber не только передавать показания счетчика, оплачивать за газ, но и загрузить счета в формате PDF. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Львовгаз Сбыт".

Благодаря чат-боту 7104ua в Viber клиенты "Львовгаз Сбыта" имеют возможность постоянно контролировать состояние расчетов за потребленный газ на своем смартфоне. В случае своевременных платежей за газ это позволит забыть о пене. А ее, согласно новым изменениям в Законе "О жилищно-коммунальных услугах", потребитель обязан будет платить в случае задержки платежей за услуги, сообщили в пресс-службе.

"Мы идем в ногу с современными технологиями и понимаем, что сейчас почти все "живут" в смартфонах, поэтому расширяем функционал нашего чат-бота. Около 5 тысяч наших клиентов уже успешно используют 7104ua Viber, ведь это быстро, доступно и удобно", - рассказал директор ООО "Львовгаз сбыт" Павел Майк.

В пресс-службе отметили, что присоединиться к чат-боту может каждый желающий, нужно лишь отсканировать QR-код.

"Способ оплаты за газ через Viber имеет ряд преимуществ: возможность мгновенной оплаты из любой точки мира в режиме 24/7, отсутствие очередей, отчетность, простота оплаты, безопасность денежных операций. Кроме того, в паблик аккаунте потребители газа смогут получить доступ к данным пяти лицевых счетов - просматривать текущее состояние расчетов за газ, историю оплат и показаний счетчиков", - говорится в сообщении.