Во Львове злоумышленник напал на сотрудника полиции

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Полицейский получил перелом голени

Во Львове ночью 18 декабря злоумышленник напал на полицейского, в результате чего правоохранитель получил травму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу полиции города.

По данным полиции, около полуночи правоохранители прибыли на вызов о совершении домашнего насилия в одной из квартир дома на улице Бортнянского. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили 27-летнего мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и напал на одного из правоохранителей.

"Мужчина вел себя агрессивно, на замечания правоохранителей не реагировал и нанес капитану полиции удар ногой. В дальнейшем медики диагностировали у правоохранителя перелом голени", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что по факту происшествия полиция открыла производство по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины, а именно угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Париже неизвестный мужчина напал с ножом на трех сотрудников французской полиции. Нападение произошло в деловом районе города Ла Дефанс около 10 утра. Чтобы защититься от нападавшего правоохранители применили огнестрельное оружие.

Также РБК-Украина писало, что в конце ноября в Ужгороде сотрудник полиции получил телесные повреждения во время обработки вызова о домашнем насилии. Вооруженный ножом агрессивный мужчина ранил правоохранителя во время задержания.