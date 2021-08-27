Во Львове застрелили таксиста, нападавшего ищут

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции .

Сегодня, 27 августа, в 10:40 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Василия Стуса во Львове ранен мужчина.

Как установили правоохранители, в одно из заведений общественного питания вбежал человек с сильным кровотечением, который сообщил, что в него стреляли.

Он был доставлен в больницу. Однако, несмотря на усилия медиков, скончался в результате полученного ранения.

Правоохранители установили личность погибшего - 64-летний львовянин, который работал таксистом.

По факту следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.