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Во Львове заработает новый центр вакцинации: график работы и адрес

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Львов, Среда 01 сентября 2021 16:43
Во Львове заработает новый центр вакцинации: график работы и адрес Фото: во Львове заработает новый центр вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Во Львове, в Дворце железнодорожников откроют новый центр прививки. Там ежедневно будут работать две вакцинирующие бригады.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"Мы планируем скорректировать часы работы так, чтобы жителям было комфортно прийти на вакцинацию, то есть, чтобы центр работал с 15:00 до 19:00 часов. Приоритетной категорией будут работники Львовской железной дороги, но вакцинироваться смогут все желающие", - отмечает пресс-служба.

Сначала в центре будут вакцинировать препаратами "AstraZeneca" и" Pfizer", однако в будущем также будут предлагать и "CoronaVac".

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