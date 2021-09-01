Во Львове заработает новый центр вакцинации: график работы и адрес

Во Львове, в Дворце железнодорожников откроют новый центр прививки. Там ежедневно будут работать две вакцинирующие бригады.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА.

"Мы планируем скорректировать часы работы так, чтобы жителям было комфортно прийти на вакцинацию, то есть, чтобы центр работал с 15:00 до 19:00 часов. Приоритетной категорией будут работники Львовской железной дороги, но вакцинироваться смогут все желающие", - отмечает пресс-служба.

Сначала в центре будут вакцинировать препаратами "AstraZeneca" и" Pfizer", однако в будущем также будут предлагать и "CoronaVac".