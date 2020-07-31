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Во Львове закрыли два детсада из-за коронавируса

Львов, Пятница 31 июля 2020 14:56
Во Львове закрыли два детсада из-за коронавируса
Фото: детский сад (freepik)
Автор: Андрей Козловский

Коронавирус обнаружили среди персонала учреждений дошкольного образования

Во Львове в двух детских садах обнаружили больных коронавирусом среди персонала. Из-за этого местная власть приняла решение приостановить их работу с целью противодействия распространения инфекции.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Как сообщается, работа детского сада №12 на улице Довбуша была приостановлена еще 29 июля, поскольку у одного из воспитателей подтвердился COVID-19. Известно, что закрыт он будет до 11 августа.

Работу другого детсада №92 на улице Карпатской приостановят в период с 3 августа по 16 августа включительно. Там подтвердили коронавирус у психолога.

Отметим, что Львовская область лидирует в Украине по количеству инфицированных коронавирусом - более 95 тысяч человек, из которых за последние сутки заразились 147 человек.

Напомним, в Тернополе на карантин из-за вспышки COVID-19 закрыли детский сад.

Кроме того, в Черновицкой области позволили открыть учреждения дошкольного образования.

Также РБК-Украина сообщало, что детские сады позволили открыть в двух районах в Ровенской области.

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