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Во Львове зафиксировали еще два случая коронавируса

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 15:37
Во Львове зафиксировали еще два случая коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Во Львове начали массово применять экспресс-тесты в коммунальных учреждениях

Во Львове положительные результаты экспресс-тестов на коронавирус получили два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мера Львова Андрея Садового в его Telegram-канале.

По его словам, первый случай был выявлен у пациентки 5-й больницы, которая была госпитализирована 25 марта с пневмонией.

"Все пациенты и врачи, которые контактировали с ней, сейчас обследуются и изолированы в помещении больницы", - сообщил Садовой.

Второй случай был зафиксирован у водителя трамвая.

"У нее никаких симптомов, взяли материал для ПЦР-теста. Женщину отправят домой для обсервации под контроль семейного врача. Трамвай сняли с маршрута. Тестируем всех водителей", - отметил мер.

При этом Садовой добавил, что во Львове начали массово применять экспресс-тесты в коммунальных учреждениях среди работников, которые вынужденно контактируют с большим количеством людей.

"Анализы отправлены на ПЦР-диагностику для окончательного подтверждения", - добавил он.

Напомним, по состоянию на 30 марта в Украине число заболевших в стране увеличилось до 480 человек, при этом зафиксировано уже 11 смертей. Полностью выздоровели шесть пациентов. За сутки COVID-19 был лабораторно подтвержден у 62 человек. Наибольшее количество случаев выявлено в Киеве - 102.

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